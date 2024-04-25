Депутат Крупник предложил ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке | 360°

Общество 25 апреля 2024, 10:29 Депутат Крупник предложил ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру транспорта России Виталию Савельеву с предложением ввести нештрафуемый период ожидания полиции при чрезвычайной ситуации в зоне платной парковки. Об этом написал RT.

Политик также добавил, что частный бизнес в пределах улиц с платной парковкой нуждается в создании специальных тарифных опций. Дополнительные возможности не потребуют каких-то бюджетных вложений, зато положительно скажутся на крупных городах, сказал Крупник.

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Он предложил внедрить нововведения с помощью обновления приложений, обслуживающих парковочные зоны.