Депутат Крупник предложил ужесточить правила трудоустройства в такси в крупных городах

Крупник отметил, что такси стало одним из самых популярных видов городского транспорта, и многие регионы сталкиваются с проблемами из-за текущей ситуации. Он указал на то, что многие водители не ориентируются в маршрутах без навигатора, имеют недостаточные знания русского языка, не знают норм этикета, нарушают личные границы и могут совершать правонарушения и преступления.

Депутат также напомнил, что некоторые регионы уже приняли меры, чтобы ограничить трудоустройство иностранцев в этой сфере. Однако, как отметил Крупник, Москва и Петербург сталкиваются с различными препятствиями для реализации таких мер.

По его мнению, помимо общих требований, таких как наличие водительского удостоверения, стажа и лицензии, кандидаты на должность водителя такси должны быть знакомы с транспортной системой и инфраструктурой тех городов, в которых они собираются работать.

Обращение предполагает, что к потенциальным водителям такси должны предъявляться строгие требования к владению русским языком.