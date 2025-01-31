Депутат Крупник: переименовывать Финский залив в Петербургский не стоит

В России предложили переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. В беседе с RT инициативу прокомментировал депутат Законодательного собрания Северной столицы Павел Крупник.
Он выразил сомнение в необходимости вступать в конфликт с исторически сложившимися топонимами. Северо-Западный регион обладает богатой историей, неотъемлемой частью которой является этот залив, добавил парламентарий.
«Переименовывать его из-за политических выпадов современной Финляндии в адрес России не стоит. И история основания Санкт-Петербурга, и история Великой Отечественной войны связаны с этим наименованием», — заявил Крупник.
С идеей о смене названия ранее выступил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Медведев назвал заботу о героях СВО одним из важнейших приоритетов властей
Вероятной причиной авиакатастрофы в США назвали нехватку экипажа вертолета
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Встреча администрации Жуковского с жителями прошла в школе № 13
Для иноагентов подготовили полумиллионные штрафы
Фестиваль «Ритм науки» пройдет в Солнечногорске 1 февраля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте