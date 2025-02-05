Депутат Кравченко: закон о креативных индустриях определяет единые критерии

Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии креативных индустрий. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» суть нововведения объяснил автор инициативы и первый заместитель председателя комитета Госдумы Денис Кравченко.
По его словам, индустрии, основанные на историко-культурном наследии, получат определение в данной отрасли. Речь идет, например, о деятельности галерей и народно-художественном промысле.
Кроме того, в рамках законопроекта были разработаны единые критерии, определяющие возможность отнесения субъектов к числу творческих кластеров, добавил депутат. Представители сферы также смогут получать определенные меры поддержки.
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