Депутат Кравченко: закон о креативных индустриях определяет единые критерии

Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии креативных индустрий. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » суть нововведения объяснил автор инициативы и первый заместитель председателя комитета Госдумы Денис Кравченко.

По его словам, индустрии, основанные на историко-культурном наследии, получат определение в данной отрасли. Речь идет, например, о деятельности галерей и народно-художественном промысле.

Кроме того, в рамках законопроекта были разработаны единые критерии, определяющие возможность отнесения субъектов к числу творческих кластеров, добавил депутат. Представители сферы также смогут получать определенные меры поддержки.