Депутат Кошелев предупредил о штрафах за самовольное украшение подъездов

Заместитель председателя Госдумы по строительству и жилищно-коммунационному обслуживанию Владимир Кошелев обратил внимание на проблему самовольного украшения подъездов жилых зданий. В беседе с Lenta.ru он предупредил, что подобные действия могут привести к штрафу.

Кошелев напомнил россиянам о статье 36 жилищного кодекса РФ, согласно которой подъезд жилого здания является частью общего имущества собственников. Чтобы провести реконструкцию или модернизацию подъезда, необходимо согласие управляющей компании, написал сайт kp.ru.

В случае несоблюдения этого правила может появиться угроза штрафа, сказал он.

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