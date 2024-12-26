Депутат Кошелев предупредил о штрафах за самовольное украшение подъездов

Заместитель председателя Госдумы по строительству и жилищно-коммунационному обслуживанию Владимир Кошелев обратил внимание на проблему самовольного украшения подъездов жилых зданий. В беседе с Lenta.ru он предупредил, что подобные действия могут привести к штрафу.