Депутат Кошелев предупредил о штрафах за самовольное украшение подъездов

Заместитель председателя Госдумы по строительству и жилищно-коммунационному обслуживанию Владимир Кошелев обратил внимание на проблему самовольного украшения подъездов жилых зданий. В беседе с Lenta.ru он предупредил, что подобные действия могут привести к штрафу.
Кошелев напомнил россиянам о статье 36 жилищного кодекса РФ, согласно которой подъезд жилого здания является частью общего имущества собственников. Чтобы провести реконструкцию или модернизацию подъезда, необходимо согласие управляющей компании, написал сайт kp.ru.
В случае несоблюдения этого правила может появиться угроза штрафа, сказал он.
Режим ЧС федерального значения ввели в акватории Керченского пролива
Нарколог назвала самый безопасный алкогольный напиток
Украинские боевики выстроили рубеж обороны в Черкасском Поречном под Курском
Депутаты наградили работников газовой компании в Лосино-Петровском
«Точка роста для городов». Подмосковье внедряет лучшие мировые практики благоустройства парков
Ветеринары Подмосковья провели 2,3 млн исследований на заболевания животных
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте