Депутат Колунов рекомендовал обращаться в УК или ТСЖ при проблемах с уборкой в подъезде

Для поддержания чистоты в подъездах многоквартирных домов жильцы ежемесячно вносят плату в управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT .

Депутат отметил, что при возникновении проблем с уборкой нужно сначала обратиться в УК или ТСЖ устно.

«Нельзя исключать человеческий фактор: ответственный за уборку сотрудник мог заболеть, сменщика не успели найти», — подчеркнул парламентарий.

Если реакции не последовало, необходимо подать письменное заявление с требованием решить вопрос. По словам Колунова, жалобу обязаны зарегистрировать и отчитаться о решении проблемы в течение трех дней.