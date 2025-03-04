Депутат Колунов раскритиковал идею о запрете продажи алкоголя в воскресенье
Предложение запретить продажу алкоголя по воскресеньям относится к чрезмерным мерам. Таким мнением поделился депутат Государственной думы Сергей Колунов в беседе с RT.
По словам парламентария, инициатива, направлена на повышение цитируемости в СМИ, а не на достижение результата.
«Какой смысл вносить изменения в федеральное законодательство, если уже есть точечное регулирование на региональном уровне?» — отметил Колунов.
Депутат добавил, что власти регионов лучше знают специфику своего субъекта и предпочтения жителей, поэтому смогут эффективнее регулировать продажу алкоголя.
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