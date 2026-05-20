Депутат Колунов предложил улучшить информирование об отключении горячей воды

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT отметил, что максимальный срок отключения горячей воды в Москве не должен превышать 10 дней. В некоторых домах воду не отключают вообще или делают это на короткий срок.

Парламентарий объяснил, что альтернативные трубопроводы в Москве позволяют подавать воду по резервным трубам во время проведения работ. Он посоветовал узнавать график отключений на сайте mos.ru, где также можно подписаться на рассылку уведомлений.

Колунов добавил, что в Подмосковье плановые отключения горячего водоснабжения не должны длиться дольше 14 дней. Коммунальщики часто справляются в срок до десяти дней, а найти срок отключения в своем доме можно на интерактивной карте коммунальных услуг МКД или на портале «Добродел».

Кроме того, управляющие компании во всех регионах страны должны оповещать жителей об отключении горячего водоснабжения за две недели, размещая объявления в подъездах и на своих сайтах.