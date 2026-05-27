Депутат Колунов предложил проверять долги по ЖКУ через приложение «Госуслуги Дом»

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что все собственники недвижимости обязаны оплачивать коммунальные услуги ежемесячно до 15-го числа. Об этом сообщил RT .

Для проверки задолженности по коммунальным платежам существует несколько способов. По словам депутата, можно воспользоваться приложением «Госуслуги Дом». Для этого нужно зарегистрироваться через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

Еще один способ — просмотреть информацию на сайтах единых информационно-расчетных центров, которые есть почти во всех регионах страны. Также задолженность можно увидеть в банковском приложении — в соответствующий раздел подгружается платежка с указанием суммы долга.