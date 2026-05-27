Депутат Колунов предложил проверять долги по ЖКУ через приложение «Госуслуги Дом»
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что все собственники недвижимости обязаны оплачивать коммунальные услуги ежемесячно до 15-го числа. Об этом сообщил RT.
Для проверки задолженности по коммунальным платежам существует несколько способов. По словам депутата, можно воспользоваться приложением «Госуслуги Дом». Для этого нужно зарегистрироваться через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
Еще один способ — просмотреть информацию на сайтах единых информационно-расчетных центров, которые есть почти во всех регионах страны. Также задолженность можно увидеть в банковском приложении — в соответствующий раздел подгружается платежка с указанием суммы долга.