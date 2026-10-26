Депутат Колунов объяснил, что чинить испорченный вандалами лифт обязана управляющая компания

Парламентарий отметил, что расходы на восстановление можно переложить на виновных, чтобы не тратить средства со счета дома. Для этого жильцам или коммунальщикам необходимо зафиксировать ущерб на фото или видео, запросить записи с камер наблюдения и опросить соседей в домовом чате.

Затем представитель управляющей компании или любой собственник вправе обратиться с заявлением и собранными материалами в полицию. Если нарушителей найдут, их обяжут компенсировать убытки. Колунов добавил: если вандалами оказались подростки младше 14 лет, их поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, а сумму ущерба через суд взыщут с родителей.