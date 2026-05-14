Депутат Колунов напомнил о необходимости согласия жильцов и УК для установки спутниковой антенны

Чтобы установить спутниковую антенну на балконе или крыше многоквартирного дома, необходимо получить согласие собственников жилья и управляющей компании. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT .

Парламентарий объяснил, что в случае незаконной установки жильцам грозят штрафы и предписание на демонтаж. По правилам нужно получить одобрение двух третей соседей на общем собрании.

Затем следует обратиться в профильную организацию для подготовки проекта установки антенны и согласовать его с управляющей компанией. УК проверит правомерность и безопасность монтажа, а также отсутствие нарушений строительных и санитарных норм и даст свое согласие на установку.