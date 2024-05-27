Депутат Кизеев: уже изданная литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков

В Госдуму внесли поправки, согласно которым предлагается штрафовать за пропаганду наркотиков. Уже изданная литература с такой информацией под этот закон не подпадает, сообщил один из авторов документа депутат Михаил Кизеев в беседе с RT.

По его словам, эксперты опасались, что любое упоминание о наркотиках в фильмах, сериалах или литературных произведениях повлечет уголовную ответственность. Однако информация не будет считаться пропагандой, если произведение содержит сообщение об этой ответственности за незаконный оборот.

Отмечается, что нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.