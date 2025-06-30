Депутат Кирьянов посоветовал перейти на отечественные сервисы для защиты персональных данных

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с Национальной Службой Новостей рекомендовал россиянам чаще менять пароли на онлайн-сервисах и активировать двухфакторную аутентификацию.

Как отметил парламентарий, особое внимание стоит уделять мониторингу активности аккаунтов, ведь даже без согласия владельца мошенники способны нанести ущерб близким людям.

«Иногда мошенники обходятся и без вашего участия, а ваши близкие страдают, переводя деньги. Сейчас устраивают сборы денег уже не в долг, а более изощренно», — подчеркнул депутат.

Дополнительно Кирьянов посоветовал пользоваться отечественными платформами, которые обеспечивают соблюдение российского законодательства.