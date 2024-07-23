Депутат Кирьянов поддержал идею обязать блогеров отдавать 5% объема рекламы под социальную

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов высказался по поводу инициативы, предполагающей, что 5% от общего объема годовой рекламы у блогеров должно уделяться социальным проектам. Об этом он рассказал RT.

По его словам, если речь идет о социалке, это является положительным моментом. При этом депутат акцентировал внимание на необходимости четкого определения доли такой рекламы для блогеров, которая бы отличалась от других сфер.

Кроме того, он добавил, что если речь идет именно о социальной рекламе, то блогеры должны осуществлять ее в соответствии с действующим законодательством.

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