Депутат Кирьянов назвал интересы покупателя приоритетом при предоставлении скидок на маркетплейсах

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с RT высказал свое мнение о споре между банками и маркетплейсами по поводу скидок.

По словам парламентария, в России происходит становление платформенной экономики, и законодательство в этой области только формируется. Кирьянов подчеркнул, что государство и Госдума активно взаимодействуют с маркетплейсами и работают над корректировкой подходов к новым явлениям в бизнесе.

Депутат отметил, что если маркетплейсы предлагают выгодные условия для потребителей и могут предоставлять скидки благодаря своим финансовым механизмам, это следует рассматривать как позитивный момент.

«Мы здесь должны, мне кажется, бороться, прежде всего, за интересы конечного потребителя — покупателя», — заключил Кирьянов.