Депутат Казакова рассказала о проверке Минкультом фильмов на соответствие традиционным ценностям
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказала, как будет работать новый закон, предполагающий проверку фильмов на соответствие традиционным ценностям.
По словам депутата, основное внимание уделят изображаемым в ленте явлениям.
«Если для нас ценна жизнь, милосердие, гуманизм, а фильм показывает и формирует мнение, что смерть и жестокость лучше, — это отрицание, и показана картина не будет», — пояснила парламентарий.
Она назвала дискредитацией умышленное принижение и искажение ценностей. Выявлять подобные нарушения станут сотрудники Министерства культуры России, добавила Казакова.