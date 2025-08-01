Депутат Казакова рассказала о проверке Минкультом фильмов на соответствие традиционным ценностям

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в беседе с сайтом телеканала « Звезда » рассказала, как будет работать новый закон, предполагающий проверку фильмов на соответствие традиционным ценностям.

По словам депутата, основное внимание уделят изображаемым в ленте явлениям.

«Если для нас ценна жизнь, милосердие, гуманизм, а фильм показывает и формирует мнение, что смерть и жестокость лучше, — это отрицание, и показана картина не будет», — пояснила парламентарий.

Она назвала дискредитацией умышленное принижение и искажение ценностей. Выявлять подобные нарушения станут сотрудники Министерства культуры России, добавила Казакова.