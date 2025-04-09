Депутат Качкаев назвал справедливым расчет платы за мусор по числу жильцов

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT напомнил о существовании двух принципов начисления платы за вывоз отходов: по числу проживающих и по размеру жилплощади.

По словам депутата, в Москве и области, например, тарифы зависят от квадратных метров, в Башкортостане и Татарстане — от числа жильцов. Второй вариант парламентарий назвал более справедливым.

«Лично мое мнение, что наиболее правильно, конечно, — по количеству жильцов», — заявил Качкаев.

На его взгляд, корректнее проводить расчет по схеме коммунальной услуги. Так, плата за водоснабжение не зависит от площади квартиры, подчеркнул депутат.