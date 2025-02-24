Депутат Ющенко: россиянам «ни горячо, ни холодно» от возвращения Instagram

Возможное снятие блокировки с запрещенных в России социальных сетей оценил в беседе с ИА НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

По его словам, Instagram* и Facebook* смогут возобновить работу только при условии соблюдения местного законодательства. Однако депутат поддержал подход с развитием отечественных платформ.

«Лично я скажу, что мне от отсутствия запрещенных соцсетей ни горячо, ни холодно. Нет и нет. Я думаю, что так у большинства людей, кроме некоторых категорий девушек, которые любят выкладывать свои фотографии. Я пока не вижу необходимости в такой дискуссии», — заявил парламентарий.

Он также добавил, что с YouTube ситуация обстоит иначе, ведь в России до сих пор не появилась альтернатива видеохостингу.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена