Депутат Якубовский заявил, что штрафы за расположение дверей в квартирах недопустимы

Граждан, которые уже проживают в своих квартирах, нельзя штрафовать за расположение и направление открывания дверей. Такую позицию высказал депутат Государственной думы Александр Якубовский в разговоре с RT .

Как отметил парламентарий, Верховный суд установил, что требования к открыванию дверей действуют только на этапе проектирования и строительства.

Управляющие компании обязаны устранять нарушения с дверями на эвакуационных выходах и местах общего пользования, но это не касается жильцов, подчеркнул Якубовский.