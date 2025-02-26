Депутат Якубовский заявил, что штрафы за расположение дверей в квартирах недопустимы

Граждан, которые уже проживают в своих квартирах, нельзя штрафовать за расположение и направление открывания дверей. Такую позицию высказал депутат Государственной думы Александр Якубовский в разговоре с RT.
Как отметил парламентарий, Верховный суд установил, что требования к открыванию дверей действуют только на этапе проектирования и строительства.
Управляющие компании обязаны устранять нарушения с дверями на эвакуационных выходах и местах общего пользования, но это не касается жильцов, подчеркнул Якубовский.
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