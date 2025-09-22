Депутат Якубовский указал на риски договора пожизненной ренты

Договор пожизненной ренты позволяет пожилому человеку получить содержание или уход, передав жилье в собственность другому лицу. Этот вариант рассматривается как альтернатива дарению или завещанию, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT .

По его словам, такой договор дает гарантию пожизненного проживания в квартире, но несет риски потери фактического контроля над жильем.

«Если обязательства по выплатам или уходу нарушаются, восстановить справедливость можно только через суд, что требует времени и сил», — добавил парламентарий.

Он также предупредил о мошеннических схемах, связанных с договором ренты. Недобросовестные граждане могут дать на подпись договор дарения под видом бумаг о ренте.