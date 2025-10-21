Депутат Якубовский указал на плюсы электронных платежек за ЖКУ
Член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с RT сообщил, что переход на электронные квитанции за коммунальные услуги сделает расчеты более прозрачными.
Как пояснил депутат, реализация соответствующей инициативы упростит взаимодействие между потребителями и поставщиками услуг, сократит ошибки в начислениях и ускорит доставку платежных документов.
«Бумажный формат должен оставаться доступным, особенно для пожилых людей и жителей отдаленных населенных пунктов», — добавил парламентарий.
Якубовский отметил, что важно предусмотреть информирование граждан, защиту личных данных и постепенное внедрение изменений.