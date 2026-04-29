Депутат Якубовский рекомендовал при просрочке платежа за ЖКУ письменно согласовывать график погашения долга

Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT рассказал, что делать, если пропустил срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. По его словам, лучше всего сразу погасить задолженность, а если такой возможности нет — письменно согласовать график погашения долга с управляющей или ресурсоснабжающей организацией.

Парламентарий напомнил, что закон исходит из разумного баланса: коммунальные услуги должны оплачиваться вовремя, но гражданина нельзя автоматически лишить жизненно необходимых услуг из-за одного пропущенного платежа.

«Первые 30 дней дают возможность закрыть долг без дополнительных начислений», — пояснил депутат.

Однако если ситуацию затянуть, задолженность начнет расти. При длительной неоплате могут последовать предупреждение, ограничение отдельных коммунальных услуг, а затем и судебное взыскание.

Если сумма в платежке вызывает вопросы, ее нужно не игнорировать, а проверять. Следует запросить расшифровку начислений, сверить показания счетчиков, тарифы, перерасчеты и пени. Все обращения лучше фиксировать письменно — через ГИС ЖКХ, личный кабинет, электронную почту или заявление в управляющую организацию.