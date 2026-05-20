Депутат Якубовский разъяснил, можно ли принимать дистанционное участие в собраниях СНТ и ОНТ

В настоящее время законодательство позволяет участвовать в собраниях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ дистанционно. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский в интервью RT .

По его словам, процедура дистанционного участия должна быть заранее прописана в уставе товарищества. В документе следует указать, по каким вопросам возможно электронное голосование, каким способом оно проводится — например, через «Госуслуги», сайт товарищества, информационную систему, электронную почту или СМС. Также необходимо определить, как подтверждается участие собственника и как фиксируются результаты.

Депутат отметил, что такие механизмы особенно важны для СНТ, где многие владельцы участков живут в других городах или бывают на даче только сезонно. Дистанционное участие позволяет вовлечь больше людей в управление товариществом и снижает риск, что решения будут приниматься узким кругом активных участников.

Однако, как подчеркнул Якубовский, СНТ необходимо соблюдать процедуру: заранее уведомить участников, определить повестку, обеспечить идентификацию голосующих, правильно оформить протокол и сохранить результаты голосования. Если этого не сделать, принятое решение может быть оспорено.