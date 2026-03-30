Депутат Якубовский рассказал о возможности перехода с газа на электричество в жилых помещениях

Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал RT о возможности перехода с газа на электричество в жилых помещениях. По его словам, отказаться от газа в квартире можно, но это потребует согласований и аккуратной работы с инженерными системами.

Для отключения газового оборудования собственнику необходимо обратиться в газораспределительную организацию и оформить соответствующие изменения. Самостоятельно что-то перекрывать или демонтировать нельзя, так как такие работы относятся к переустройству помещения и регулируются статьями 25 и 26 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Если же речь идет о переводе всего многоквартирного дома на электричество, ситуация значительно сложнее. В этом случае неизбежно затрагивается общее имущество дома — системы газоснабжения и электроснабжения. Такие изменения могут рассматриваться как реконструкция и требуют решения собственников в порядке статей 44 и 46 Жилищного кодекса РФ. Как правило, требуется согласие всех собственников помещений в доме.

Большинство домов, изначально спроектированных с газоснабжением, не рассчитаны на массовое использование электрических плит. Требования к нагрузкам и электроснабжению закреплены в действующих строительных нормах, и без увеличения мощности перевод на электричество либо невозможен, либо небезопасен.

Депутат подчеркнул, что самовольное переустройство влечет ответственность по статье 7.21 КоАП РФ, а нарушение правил безопасного использования газового оборудования — по статье 9.23 КоАП РФ. Переход на электричество возможен, но только при наличии технической готовности и при соблюдении всех требований.