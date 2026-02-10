Депутат Якубовский предупредил об ответственности за нарушение правил обращения с отходами

Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT объяснил, что за нарушение правил обращения с отходами может наступить административная ответственность, но важно знать нюансы.

Парламентарий подчеркнул, что выбрасывание мусора «не в тот контейнер» не всегда является правонарушением. Ответственность наступает, если на конкретной территории официально утверждены и обязательны к исполнению правила раздельного накопления отходов.

В таких ситуациях действия могут квалифицироваться по статье 8.2 КоАП России как несоблюдение требований в области обращения с отходами. Для граждан предусмотрен штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей. На практике чаще применяются региональные нормы благоустройства, где отдельно прописана ответственность за нарушение правил пользования контейнерными площадками. Размер штрафов в регионах, как правило, составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Особую проблему представляет складирование мусора в чужих дворах, использование контейнеров других многоквартирных домов или контейнерных площадок СНТ. Такие действия расцениваются как нарушение правил благоустройства и обращения с отходами. В зависимости от региона штраф для граждан может достигать пять тысяч рублей.

Александр Якубовский предупредил, что привлечение к ответственности возможно только при наличии доказательств: фото- или видеозаписей, данных с камер наблюдения, показаний свидетелей. Кроме штрафа, в отдельных случаях может быть поставлен вопрос о возмещении расходов на уборку и вывоз мусора.