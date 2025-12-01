Депутат Якубовский предупредил, что устанавливать с наружной стороны окна можно только гирлянды с влагозащитой

Депутат Государственной думы Александр Якубовский рассказал RT , на что нужно обратить внимание при установке гирлянд с наружной стороны окна.

По его словам, фасады, внешние стены и наружные откосы окон относятся к общему имуществу собственников. Поэтому перед тем, как повесить гирлянду, стоит согласовать ее размещение с управляющей организацией или ТСЖ. Это поможет избежать споров и претензий.

Особое внимание нужно уделить пожарной безопасности. На внешнюю сторону окна можно устанавливать только сертифицированные уличные гирлянды с влагозащитой. Использование домашних гирлянд, мобильных удлинителей или некорректное подключение может привести к короткому замыканию.

В таких случаях предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Для граждан штраф может составлять от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Практика показывает, что если гирлянда не создает пожарных рисков и не повреждает фасад, то вопросы у управляющих компаний возникают редко. Однако если используются элементы, которые могут помешать, управляющая организация вправе потребовать демонтаж, подчеркнул парламентарий.