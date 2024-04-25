Депутат Якубовский предложил ужесточить наказание за организацию незаконной миграции | 360°

Общество 25 апреля 2024, 10:30 Депутат Якубовский предложил ужесточить наказание за организацию незаконной миграции

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Депутат Госдумы Александр Якубовский обратился к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением увеличить срок наказания и повысить сумму штрафа за организацию незаконной миграции. Об этом написал RT.

По словам политика, в 2023 году число осужденных за организацию незаконной миграции выросло на 27%. Якубовский считает, что преступные действия таких людей несут угрозу для страны, а наказание не соответствует их тяжести преступления.

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Депутат предложил сажать в тюрьму на срок 7-10 лет за организацию незаконного въезда в Россию. Штраф для преступников, на взгляд Якубовского, должен составлять два-три миллиона рублей.