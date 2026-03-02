Депутат Якубовский отметил, что за постоянно срабатывающую по ночам сигнализацию грозит ответственность

Когда автомобильная сигнализация в многоквартирном доме регулярно срабатывает в ночное время и мешает жителям, это может нарушать региональное законодательство о соблюдении тишины, установленное законами субъектов Российской Федерации. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT .

«Если сигнализация срабатывает систематически и создает устойчивый шум в период с 23:00 до 07:00, это может быть основанием для привлечения собственника автомобиля к административной ответственности», — отметил парламентарий.

Собственник транспортного средства обязан следить за его техническим состоянием. Неисправная или неправильно настроенная сигнализация не должна нарушать права других граждан, подчеркнул депутат.

В случае подобных ситуаций рекомендуется фиксировать факты нарушения и обращаться в полицию. При бездействии должностных лиц можно подать письменное обращение в надзорные органы.