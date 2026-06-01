Депутат Якубовский отметил, что решение о тамбурной двери принимает общее собрание собственников

Для установки тамбурной двери в многоквартирном доме необходимо решение общего собрания собственников, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с RT .

Якубовский подчеркнул, что общий коридор и лестничная площадка являются общим имуществом всех собственников дома, а не только жильцов соседних квартир. Перед установкой двери нужно убедиться, что она не будет препятствовать доступу к общедомовым коммуникациям, таким как электрощиты, счетчики, стояки и пожарное оборудование. Также важно, чтобы дверь не мешала эвакуации и работе аварийных служб.

Депутат отметил, что на общем собрании собственников необходимо представить схему установки двери и определить порядок доступа для управляющей организации, аварийных служб и жильцов, чьи интересы могут быть затронуты.

«Если дверь фактически отсекает часть общего коридора в пользование нескольких квартир, вопрос становится еще более чувствительным, потому что речь уже идет об ограничении доступа к общему имуществу», — заключил Якубовский.