Депутат Якубовский отметил, что организация парковки во дворе возможна, если земля входит в состав общего имущества дома

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА «Новости» рассказал, что жильцы многоквартирного дома могут расширить парковку во дворе, если территория является их общей собственностью.

По словам парламентария, для этого нужно проверить границы и правовой статус земельного участка. Если земля входит в состав общего имущества дома, вопрос о парковке следует вынести на общее собрание собственников, отметил URA.RU.

На голосовании нужно обсудить схему парковки, список работ, источник финансирования и порядок содержания территории.