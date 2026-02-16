Депутат Якубовский отметил, что обязанность по содержанию и ремонту пожарных люков возлагается на УК, ТСЖ или ЖСК

Если на балконе обнаружилась протечка пожарного люка, собственникам квартир не стоит решать проблему самостоятельно. Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT подчеркнул, что такие люки обычно предусмотрены проектом дома как элементы системы эвакуации и относятся к общему имуществу многоквартирного дома.

«Согласно ст. 36 Жилищного кодекса России к общему имуществу относятся конструкции и элементы, обслуживающие более одного помещения», — отметил депутат.

По словам парламентария, обязанность по содержанию и ремонту таких элементов возлагается на управляющую организацию, ТСЖ или ЖСК. Он рекомендует собственникам обратиться в управляющую организацию с письменным заявлением о проведении осмотра и составлении акта. После осмотра будет установлена причина протечки и определено лицо, ответственное за устранение дефекта.

Привлечение соседей сверху возможно только в случае, если будет установлено, что повреждение возникло вследствие их действий. Самовольный демонтаж, заваривание или блокирование пожарного люка недопустимы, поскольку такие элементы относятся к системе эвакуации и подпадают под требования противопожарного законодательства.