Депутат Якубовский отметил, что для пересмотра сроков капремонта важно обследование дома
Для того чтобы инициировать проведение капитального ремонта дома раньше запланированного срока, собственникам необходимо предпринять ряд шагов. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с RT.
По словам депутата, жильцам следует обратиться в управляющую организацию, ТСЖ, жилищную инспекцию или к региональному оператору. Необходимо потребовать проведения осмотра и составления соответствующих документов: акта, дефектной ведомости и, при необходимости, технического обследования дома.
«Именно технические документы, а не просто жалобы имеют ключевое значение для пересмотра сроков», — подчеркнул Якубовский.
Он также отметил, что вопрос может быть вынесен на общее собрание собственников, где жители вправе принять решение о проведении капитального ремонта, определить перечень необходимых работ, их стоимость, сроки и источники финансирования.
Если фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, у собственников больше возможностей для организации работ раньше срока, указанного в региональной программе. Однако, если дом формирует фонд у регионального оператора, механизм более сложный и требует внесения изменений в краткосрочный план или региональную программу капитального ремонта.