Депутат Якубовский объяснил, что собственники квартир не должны платить за ремонт общедомового имущества

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал RT , что ответственность за оплату работ сантехника или газовщика зависит от принадлежности неисправного оборудования. Если оно относится к общему имуществу многоквартирного дома, то собственник квартиры не должен дополнительно платить мастеру.

«Такие работы уже финансируются за счет платы за содержание жилого помещения», — подчеркнул депутат.

К общему имуществу относятся стояки холодной и горячей воды, ответвления от них до первого отключающего устройства и само это устройство. В системе канализации — стояки и ответвления от них до первого стыкового соединения.

Поэтому устранение течи стояка, ремонт первого запорного крана или ликвидация засора общедомовой канализации должны проводиться управляющей организацией без дополнительной оплаты со стороны жильца.

Если же сломались смеситель, унитаз, раковина, гибкая подводка или труба, расположенная после первого отключающего устройства, это, как правило, имущество собственника. Его ремонт и замена оплачиваются самим владельцем квартиры.

Якубовский также напомнил о важности отличать аварийную заявку от обычной платной услуги. Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно, и аварийное повреждение общедомовых систем должно быть локализовано не более чем за 30 минут после регистрации заявки. За сам аварийный выезд и работы на общем имуществе отдельную плату с жильца требовать не должны.