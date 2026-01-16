Депутат Якубовский напомнил об отсутствии немедленного наказания за нарушение сроков оплаты коммуналки

Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT разъяснил, что просроченная оплата ЖКХ не приводит к немедленным санкциям.

С 1 марта 2026 года в силу вступает закон о едином сроке оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. По словам парламентария, при нарушении этого срока негативные последствия наступают не сразу.

«В первые 30 дней просрочки пени не начисляются. С 31-го по 90-й день пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, с 91-го дня — 1/130 ключевой ставки», — отметил Якубовский.

Он также добавил, что административные штрафы за сам факт просрочки не предусмотрены.