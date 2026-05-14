Депутат Якубовский напомнил о штрафе за проживание без регистрации

По федеральному законодательству гражданин России, который находится не по месту своей постоянной регистрации более 90 дней, обязан оформить регистрацию по месту пребывания. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT .

Он подчеркнул, что за нарушение этого правила штраф применяется не всегда.

«Ст. 19.15.1 КоАП России предусматривает ответственность за проживание без регистрации, но в примечании к этой статье прямо указаны случаи, когда человек освобождается от административной ответственности», — отметил депутат.

Например, штраф не применяется, если гражданин живет без регистрации у собственника или нанимателя жилья, который сам зарегистрирован в этом помещении и приходится ему близким родственником, таким как супруг, ребенок, родитель, бабушка, дедушка, внук, родной брат или сестра. Также в этот перечень входят усыновители, усыновленные, опекуны, попечители и другие близкие родственники. Однако на дальних родственников, таких как тети, дяди или двоюродные братья и сестры, это исключение автоматически не распространяется.