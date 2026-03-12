Депутат Якубовский напомнил о необходимости регулярного техобслуживания газового оборудования

Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT подчеркнул важность соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования. Большую часть аварий вызывают не технические неполадки, а нарушения правил эксплуатации.

Парламентарий напомнил, что соответствующее приспособление должно регулярно проходить техническое обслуживание.

«Это требование прямо закреплено в действующих правилах безопасного использования газа. Самостоятельно ремонтировать плиту, колонку или котел, переносить оборудование или менять подключение нельзя», — подчеркнул Якубовский.

По его словам, особое внимание нужно уделять вентиляции. Нельзя закрывать вентиляционные решетки или нарушать естественную тягу. Перед использованием газовой колонки или котла важно убедиться, что тяга есть.