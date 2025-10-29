Депутат Якубовский напомнил многодетным семьям о праве на скидку не менее 30% на оплату ЖКУ

Многодетные семьи в России могут рассчитывать на существенную поддержку от государства, включая скидки на коммунальные услуги. Размер скидки на оплату отопления, воды, газа и электроэнергии составляет не менее 30%. Об этом напомнил депутат Государственной думы Александр Якубовский в беседе с RT .

По словам парламентария, это мера закреплена в жилищном законодательстве. Ее цель — снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

В ряде регионов скидка может достигать 50% и распространяться на дополнительные услуги, такие как вывоз мусора и взносы на капитальный ремонт. Льготы, как правило, предоставляются на одно жилое помещение и оформляются через органы социальной защиты или портал «Госуслуги», добавил Якубовский.