Депутат Якубовский напомнил инвалидам и многодетным семьям о праве на компенсацию части оплаты за ЖКУ

Депутат Государственной думы Александр Якубовский в беседе с RT рассказал о категориях россиян, которым положены льготы и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Среди них ветераны труда, пенсионеры, проживающие в селах, инвалиды, ветераны войн, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы чернобыльской катастрофы и многодетные семьи, отметил парламентарий.

Размер выплат варьируется от региона к региону, средняя сумма достигает 30–50%. Льготы включают компенсацию части оплаты за жилье, тепло, свет и капитальный ремонт, подчеркнул Якубовский.