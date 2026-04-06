Депутат Якубовский напомнил, что собственники квартир в аварийных домах могут не платить за капремонт

Взносы на капитальный ремонт обязательны для собственников помещений в многоквартирных домах согласно Жилищному кодексу Российской Федерации. Однако существуют ситуации, когда обязанность по уплате взносов не возникает или прекращается, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT .

По его словам, это касается собственников помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, изъятых для государственных или муниципальных нужд.

«Важно понимать, что новостройки не освобождаются от взносов на капитальный ремонт. Для них предусмотрена лишь отсрочка», — отметил парламентарий.

Он также напомнил, что для отдельных категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки. Среди них — инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, а также отдельные категории ветеранов.