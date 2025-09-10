Депутат Якубовский напомнил, что для страховой пенсии по старости нужно 15 лет стажа

Каждый гражданин России имеет право на пенсию, однако ее размер и вид зависят от наличия трудового стажа. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT .

По его словам, для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. В противном случае назначается социальная пенсия.

«Размеры тоже отличаются. В среднем страховая пенсия в 2025 году составляет около 23 тысяч рублей, а социальная — порядка 8—10 тысяч рублей в зависимости от региона и установленных надбавок», — отметил парламентарий.

Как пояснил Якубовский, важно работать официально, чтобы иметь необходимый стаж и обеспечить себе достойный уровень жизни в старости.