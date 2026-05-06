Депутат Якубовский напомнил, что балкон не предназначен для складирования различных предметов

Депутат Госдумы Александр Якубовский напомнил в беседе с RT , что балкон не предназначен для складирования различных предметов. На балконе можно размещать обычные бытовые вещи, однако это не должно создавать угрозы для жильцов и соседей.

Парламентарий предупредил, что на балконе категорически запрещено хранить пожароопасные и взрывоопасные материалы, такие как бензин, керосин, растворители, лаки, краски и пиротехника. Летом застекленные балконы могут сильно нагреваться, что повышает риск возгорания.

Также не рекомендуется накапливать на балконе старые коробки, бумагу, тряпки, мебель и строительный мусор. Хотя формально не каждая из этих вещей запрещена, их скопление создает пожарный риск. Достаточно искры или неисправного электроприбора, чтобы огонь быстро распространился.

«Категорически нельзя использовать на балконе открытый огонь: мангалы, горелки, свечи, самодельные обогреватели», — добавил Якубовский.

Кроме того, депутат подчеркнул важность соблюдения правил эвакуации. Если на балконе предусмотрены люки, переходы или пожарные лестницы, их нельзя загораживать или демонтировать. В случае пожара эти проходы могут стать единственным шансом выбраться.