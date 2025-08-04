Депутат Иванов счел допустимым проведение отпевания в крематории

Депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов подтвердил, что проведение отпевания в крематории допустимо, хотя и заметил, что православная церковь традиционно придерживается позиции предпочтения традиционного захоронения. Об этом сообщил « Абзац ».

Как пояснил парламентарий, Русская православная церковь однозначно ставит традиционным захоронениям приоритет, основываясь на христианском учении о воскрешении мертвых и восстановлении тела.

«Однако кремация не запрещена категорически. В случаях, когда иного выхода нет, церковь допускает этот обряд», — отметил Иванов.

По его словам, хотя РПЦ не воспринимает кремацию как норму, она принимает реальность современного мира. Существуют случаи, когда данный вариант оказывается единственным, добавил депутат.