Депутат Иванов счел допустимым проведение отпевания в крематории

Фото: Медиасток.рф

Депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов подтвердил, что проведение отпевания в крематории допустимо, хотя и заметил, что православная церковь традиционно придерживается позиции предпочтения традиционного захоронения. Об этом сообщил «Абзац».

Как пояснил парламентарий, Русская православная церковь однозначно ставит традиционным захоронениям приоритет, основываясь на христианском учении о воскрешении мертвых и восстановлении тела.

«Однако кремация не запрещена категорически. В случаях, когда иного выхода нет, церковь допускает этот обряд», — отметил Иванов.

По его словам, хотя РПЦ не воспринимает кремацию как норму, она принимает реальность современного мира. Существуют случаи, когда данный вариант оказывается единственным, добавил депутат.

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