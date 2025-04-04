Депутат Иванов призвал россиян не поддаваться влиянию западной культуры

Депутат Брянской областной думы и руководитель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выразил обеспокоенность распространением образа пасхального кролика в российских магазинах и кафе. Об этом сообщил Life .

По словам парламентария, этот символ не соответствует православной культуре страны. Несмотря на кажущуюся безобидность, добавил эксперт, использование таких элементов может способствовать ослаблению традиционных ценностей.

Депутат назвал это попыткой навязывания западной культуры, напомнив о предыдущих примерах заимствования иностранных обычаев, таких как празднование Дня святого Валентина и употребление индейки на Рождество.

«Я призываю общественность к бдительности и сохранению верности православным традициям», — заявил Иванов.

В заключение он отметил, что важно помнить о своих корнях и противостоять влиянию «чуждых культурных явлений», добавил «ФедералПресс».