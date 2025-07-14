Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с RT рассказал о дне памяти святых врачей-бессребренников Космы и Дамиана, который отмечается православными верующими 14 июля. Он подчеркнул, что жизнь и поступки этих святых символизируют высшие человеческие качества, такие как бескорыстие, сострадание и приверженность общему благу.

Святые Косма и Дамиан известны своей врачебной практикой, в ходе которой они безвозмездно помогали нуждающимся, отказываясь от вознаграждения за свои труды. Иванов отметил, что их пример важен и актуален в современную эпоху, когда материальные ценности преобладают над духовными.

Депутат подчеркнул, что традиция взаимоподдержки и сочувствия должна играть центральную роль в обществе, особенно в условиях глобальных перемен и вызовов. Он призвал соотечественников подражать примеру святых, проявляя доброту и отзывчивость, тем самым укрепляя общественные связи и гармонию в социуме.