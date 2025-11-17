Депутат Иванов предложил ввести запрет на новый тренд с биозавивкой для детей

Депутат Брянской областной думы и глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов обратился к Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения с предложением наложить ограничения на процедуру биозавивки волос среди детей. Об этом сообщил « Абзац ».

Парламентарий выразил беспокойство из-за растущей популярности процедуры, которую проводят как в салонах, так и в домашних условиях.

«Особую опасность эта процедура представляет для детей с нежной кожей головы и несформировавшейся структурой волос», — подчеркнул Иванов.

По его словам, контакт с агрессивными средствами опасен развитием тяжелых реакций организма, вплоть до нарушений дыхательной системы. Кроме того, ребенок получает ложное представление о собственной внешности, что формирует зависимость от внешнего воздействия и снижает уверенность в себе.