Депутат Иванов подчеркнул, что процедура эвтаназии животного не является грехом

Вопрос о гуманном уходе за домашними животными в тяжелых обстоятельствах, таких как неизлечимые болезни, давно вызывает острые дискуссии среди верующих. Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в интервью NEWS.ru подчеркнул, что процедура эвтаназии животного не является грехом, если она применяется для облегчения его страданий.

По его словам, главное в таком решении — мотив и отсутствие жестокости. Если животное страдает от тяжелой болезни, и медикаментозное лечение уже исчерпало свои возможности, то усыпление можно воспринимать как акт милосердия, направленный на облегчение страданий существа.

Главное, чтобы решение об эвтаназии не являлось проявлением эгоизма со стороны владельца, продлевающего мучения животного из чувства привязанности. Каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально, с учетом мнения священника или наставника.

Хотя официальная позиция Русской православной церкви по этому вопросу не сформулирована однозначно, так как животные не наделены душой и не считаются сотворенными по образу Бога, каждому владельцу следует тщательно взвесить обстоятельства и консультироваться с духовным руководителем, прежде чем принимать решение.