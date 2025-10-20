Депутат Иванов назвал основным двигателем для юношей, выбирающих путь служения в церкви, сильное внутреннее призвание

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в разговоре с NEWS.ru описал мотивы, побуждающие россиян становиться священниками. Он подчеркнул, что основным двигателем для юношей, выбирающих путь служения в церкви, является сильное внутреннее призвание и стремление отдать свою жизнь служению Богу и людям.

Семинарии, по словам Иванова, предоставляют будущим священникам возможность разобраться в глубоких вопросах веры и найти ответы на важнейшие жизненные вопросы. В процессе обучения молодые люди находят образцы веры, стойкости и мудрости, что формирует уважение к наставникам и их опыту.

Этот подход поддерживается Священным Писанием, которое предписывает ученикам подражать своим учителям. Наставническая традиция создает атмосферу доверия и преемственности, что способствует духовному росту будущих пастырей и укреплению их веры.