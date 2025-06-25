Депутат Иванов анонсировал новые правила проката иностранных фильмов

Депутат Брянской областной думы и лидер общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал о планируемых изменениях в правилах кинопроката для иностранных фильмов. Об этом сообщил News.ru .

По словам парламентария, принятие соответствующего законопроекта в первом чтении обусловлено необходимостью защиты традиционных ценностей и недопущения распространения деструктивных идей через кинематограф.

«Кинематограф — это не просто развлечение, а мощный инструмент формирования мировоззрения, особенно у молодого поколения», — заявил Иванов.

Депутат уточнил, что предлагаемый закон не ограничивает творчество, а лишь устанавливает разумные правила, чтобы искусство способствовало созиданию, а не разрушению.