Депутат Хамзаев: введение в российских школах единой формы решит проблему с запретом на ношение хиджабов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Ридусом» прокомментировал информацию о том, что Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило школьникам носить хиджабы и прочие элементы гардероба, которые указывают на религиозную принадлежность.

Парламентарий отметил, что решить данную проблему поможет введение во всех российских школах единой формы.

«Подобные скандалы могут быть выгодны только неким нацистским группам, стремящимся разъединить нас», — сказал политик.

Хамзаев привел в пример советское время, когда в школе все ученики носили одинаковую форму.