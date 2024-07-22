Депутат Хамзаев указал на необходимость лицензирования работы квестов

В Дагестане девушки погибли во время пожара в квест-комнате. В беседе с RT депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал ситуацию вопиющей.

По его мнению, необходимо полностью изменить подход к работе соответствующих заведений. Парламентарий призвал ввести систему лицензирования, которая включала бы фактор безопасности и качество обслуживания.

Изначально квесты воспринимались «как ребячество», однако сейчас деятельность таких организаций переросла в «экстремальный формат сервисных услуг», добавил депутат.

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